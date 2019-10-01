إخلاء سبيل 4 متهمين بإحياء رابطة ألتراس الأهلي بضمان محل الإقامة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، بضمان محل الإقامة، علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.



المتهمون المخلي سبيلهم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من : أدهم الصغنن، وأحمد علي، واسماعيل محمود، وعبدالله أيمن، ووجهت النيابة إليهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.



يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.