محمود موسى سكرتيرا عاما لحزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد قرارا اليوم باختيار وتعيين رجل الاعمال محمود عبد المنعم موسى سكرتيرًا عامًا لحزب الغد.



انضم محمود موسى الي حزب الغد منذ بدايه تأسيسه وتدرج في مناصب عديدة بالحزب منها امين محافظة المنوفية ثم عضوا بالهيئة العليا للحزب ونائبًا لرئيس الحزب لشؤون المحافظات ونائبًا لرئيس الحزب للعلاقات العامة وقائمًا بأعمال السكرتير العام في عام ٢٠١٨.



ويستكمل حزب الغد هيكله التنظيمي استعدادا للانتخابات النيابية والمحلية القادمة.