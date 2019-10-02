حجم الوسط يسبب الضعف الجنسي عند الرجال

يعكر الضعف الجنسي عند الرجال صفو العلاقة الزوجية بشكل كبير، حيث تدخل المشكلات إلى الحياة الزوجية من هذا الباب في كثير من الأحيان، ولكن المعرفة بـ أسباب الضعف الجنسي عند الرجال تعتبر قطعا لنصف الطريق وتسهيلًا لعلاجه، فهناك العديد من الطرق لحل تلك المشكلة.. فمن الطرق التي تعد آمنة هي الطرق الطبيعية، لذا نستعرض في التقرير الآتي اسباب الضعف الجنسي عند الرجال، وعلاج الضعف الجنسي عند الرجال.



علاج الضعف الجنسي عند الرجال

1- المشي والتمارين الرياضية:

يساعد المشي كثيرًا في حل مشكلة العجز الجنسي عند الرجال، فقد كشفت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة هارفارد، أن المشي لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم تخفض بنسبة 41 ٪ من خطر الضعف الجنسي.



كما تشير أبحاث أخرى إلى أن التمارين الرياضية البسيطة يمكن أن تساعد في استعادة الأداء الجنسي لدى الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة في منتصف العمر.



2- الأطعمة الصحية

تناول المأكولات الصحية يفيد كثيرًا في القوة الجسمانية للرجال، ففي دراسة أجريت بولاية ماساتشوستس أكدت على أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك، مع كميات قليلة من اللحوم الحمراء والمعالجة والحبوب المكررة.



3- انتبه لصحتك الوعائية

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية العالية يمكن أن تضر كل الشرايين في القلب مما تتسبب في نوبة قلبية ، وفي الدماغ قد تتسبب في السكتة الدماغية، كما يؤثر على العضو الذكري وانتصابه.



وفي هذه الحال استشر طبيبك للإطمئنان على نظام الأوعية الدموية لديك، وبالتالي قلبك وعقلك والعضو الذكري، في حالة جيدة أو يحتاج إلى ضبط من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية إذا لزم الأمر.



4- الحفاظ على حجم الخصر

على الرجال المحافظة على وزنهم وتحديدًا منطقة الخصر، فمن المرجح أن يكون الرجل ذو الخصر 42 بوصة أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بالضعف الجنسي أكثر من الخصر بقطر 32 بوصة.



وبناءً على ذلك يساعد فقدان الوزن في محاربة ضعف الانتصاب، وبالتالي فإن الحصول على وزن صحي والبقاء هناك استراتيجية جيدة أخرى لتجنب أو إصلاح الضعف الجنسي. حيث تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية ومرض السكري ، وهما سببان رئيسيان للضعف الجنسي، وتتداخل الدهون الزائدة مع العديد من الهرمونات التي قد تكون جزءًا من المشكلة أيضًا.



5- تحريك العضلات

ويكمن علاج الضعف الجنسي في عضلات الجسم والمحافظة على صحتها وتقويتها بالتمارين الرياضية، لأنها تعزز من قوة العضو الذكري خلال العلاقة الحميمية.



إلى جانب ذلك هناك بعض الأمور التي تؤدي إلى الضعف الجنسي عند الرجال ويجب الابتعاد عنها وهي الإقلاع عن التدخين ، وفقدان الوزن ، وشرب الكحوليات، وتغيير نمط الحياة عمومًا.

