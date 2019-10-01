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رياضة

27 لاعبا في القائمة النهائية للألومنيوم في الموسم الجديد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:58 م
الفريق الاول بنادي
الفريق الاول بنادي الألومنيوم
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رباب الهوارى
استقر الجهاز الفني للفريق الاول بنادي الألومنيوم علي قيد ٢٧ لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد وهم:

حسام صادق ، إبراهيم عرفات ،محمد عبد الوهاب ،محمود شريدة ،محمد ابوعصا ، محمود نجاح ،عصام عبد الستار ، محمد عبد الحفيظ ،احمد ابراهيم حمادة المعناوي ، احمد موسي ،سمير فوزي محمد الشامي ، محمود عطيتو ، حمادة محمد ، إبراهيم ماجد ،محمد الشربيني ،محمد فوزي ،مصطفي ناصر ،اغاثون ميلاد ،إسلام عبد الراضي باتريك عموري ،كرولس ماهر ،مؤمن محسن ، محمد عبد الحميد ميدو .

وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الألومنيوم أولي مبارياته أمام فريق الفيوم خارج ملعبه.
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