27 لاعبا في القائمة النهائية للألومنيوم في الموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للفريق الاول بنادي الألومنيوم علي قيد ٢٧ لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد وهم:



حسام صادق ، إبراهيم عرفات ،محمد عبد الوهاب ،محمود شريدة ،محمد ابوعصا ، محمود نجاح ،عصام عبد الستار ، محمد عبد الحفيظ ،احمد ابراهيم حمادة المعناوي ، احمد موسي ،سمير فوزي محمد الشامي ، محمود عطيتو ، حمادة محمد ، إبراهيم ماجد ،محمد الشربيني ،محمد فوزي ،مصطفي ناصر ،اغاثون ميلاد ،إسلام عبد الراضي باتريك عموري ،كرولس ماهر ،مؤمن محسن ، محمد عبد الحميد ميدو .



وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الألومنيوم أولي مبارياته أمام فريق الفيوم خارج ملعبه.

