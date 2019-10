مصر تطبق مبادرة جرين فينز Green Fins لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية

يلعب قطاع السياحة دورًا هامًا في حماية الشعاب المرجانية من الآثار البيئية السلبية المرتبطة بالغوص والأنشطة البحرية المختلفة وذلك من خلال تطبيق معايير البرنامج علي الصعيد الوطني لتكون البداية محافظة جنوب سيناء في شهر سبتمبر يليها محافظة البحر الأحمر في شهر مارس.



يضم فريق الغرفة حاليًا خمسة مُدققين في محافظة جنوب سيناء مؤهلين للقيام بإجراء التقييمات اللازمة وتدريب الأعضاء الجدد الراغبين في الانضمام لمبادرة جرين فينزGreen Fins. وفقًا لذلك، أصبح من الممكن لراغبي الإلتحاق بالبرنامج في محافظة جنوب سيناء بتسجيل رغباتهم من خلال التواصل مع فريق غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية عن طريق البريد الإلكترونى



وسيتم اختبار تطبيق المبادرة بمحافظة جنوب سيناء ثم توسيع نطاقها لتكون متاحة للعاملين في مجال الغوص و السنوركل في جميع أنحاء مصر بحلول مارس 2020.



وحصل فريق الغرفة علي الشهادات اللازمة التي تؤهلهم لتدريب العاملين في مجال الغوص والأنشطة البحرية علي مواجهة التحديات البيئية وتقييم المخاطر التي تتعرض لها الشعب المرجانية و توفير إستشارات فردية مع العاملين في هذا المجال لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن استدامة مجال السياحة البحرية. ستشهد المرحلة الثانية من هذه المبادرة تدريب من 4-5 مُدققين جدد للانضمام للفريق من محافظة البحر الأحمر.



Reef Oasis Dive Club

Water Land 3 Diving Center

Diving & Discovery

Camel Dive Club and hotel





وهناك اهتمام كبير من العديد من مراكز الغوص الأخرى الذين قاموا بتوقيع نماذج عضوية و يتطلعون للإلتحاق بالمبادرة وتأمل الغرفة تدريب 30 مركز غوص بحلول العام القادم.



أعلن هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية: "يتميز البحر الأحمر بمياه دافئة نقية ورؤية واضحة ونظام بيئي مائي مزدهر وكذلك توفر الشعاب المرجانية الكبيرة متعددة الألوان التي تضم العديد من الأسماك والكائنات البحرية المختلفة. فمنذ بداية صيف 2019 وحده، شهدنا بالفعل العديد من أسماك القرش والدلافين و أسماك المانتا والايجل راي والهامرهيد وأكثر من ذلك بكثير! ومن المهم للغاية أن نحمي ونحافظ على الحياة البحرية الرائعة في البحر الأحمر للأجيال القادمة. لذلك فنحن متحمسون من خلال تنفيذ مبادرة جرين فينز Green Fins تعزيز وتقديم أفضل الممارسات البيئية لأعضائنا ومساعدتهم على الحد من الآثار السلبية التي تتعرض لها الحياة تحت سطح البحر."



وأضاف أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية: " أن الاستدامة عنصر هام في برنامج مصر للإصلاح السياحي بتحسين معايير وجودة كل من البنية التحتية السياحية و الموارد البشرية في القطاع. حيث أصبحت مصر رابع أحسن بلد في تطوير السياحة ومن المؤكد أن الجهد المبذول في هذا المجال سوف يضع السياحة المصرية في الرياده في منطقة البحر المتوسط."



أصبحت الأضرار والآثار البيئية السلبية المرتبطة بالغوص والأنشطة البحرية التي يواجها النظام البيئي البحري والشعاب المرجانية من القضايا متزايدة الأهمية في الفترة الأخيرة حيث أن التحديات التي يواجهها هذا النظام البيئي يجعلها أقل قدرة علي النجاة و تحمل الضغوطات البيئية الأخرى.



تأمل الغرفة ومنظمة ريف ورلد فاونديشن The Reef-World Foundation علي الحد بشكل كبير من التأثيرات البيئية السلبية عن طريق تدريب 30 مركز غوص و 150 مرشدا وزيادة الوعي بممارسات السياحة المستدامة لـ 30,000 سائح خلال السنة الأولى من تطبيق المبادرة.





أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع منظمة ريف ورلد فاونديشن The Reef-World Foundation عن انضمامها لبرنامج جرين فينز Green Fins .وتدعو الغرفة جميع العاملين في مجال الغوص والسنوركل للإنضمام لهذا البرنامج للتقليل من تأثير الغوص والأنشطة البحرية علي البيئة والحفاظ علي الشعب المرجانية عبر الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج "دمج و صون التنوع البيولوجي في القطاع السياحي للتنمية المستدامة" وبالتعاون مع وزارة السياحة و وزارة البيئة تم إطلاق برنامج جرين فينز Green Fins في مصر.وفي حضور سامية سامى – وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية تم تسليم فريق عمل غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية الشهادات الرسمية باجتياز برنامج المدققين المعتمدين من منظمة ريف ورلد فاونديشن The Reef-World Foundationوبهذا الإنجاز الكبير، أصبحت مصر الأولى في المنطقة والحادية عشرة على مستوى العالم لتطبيق مبادرة جرين فينز.جرين فينز Green Fins هي مبادرة بيئية من الأمم المتحدة وبتنسيق دولي من منظمة ريف ورلد فاونديشن The Reef-World Foundation تهدف لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة للتشجيع علي سياحة بحرية مستدامة و ذلك من خلال توفير المعايير البيئية ونظم التقييم المعترف بها دوليا و تطبيق هذا البرنامج من خلال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية تعد مبادرة طموحة من الغرفة لتعزيز السياحة البحرية المستدامة في جميع أنحاء مصر.