بالأسباب.. نادر شوقي يكشف تفاصيل غياب حسام غالي عن دكة الجونة

أكد نادر شوقي، مسئول التعاقدات بنادي الجونة أنه تم الاتفاق منذ بداية الموسم الحالي عن جلوس حسام غالي مدير الكرة بالفريق في المدرجات وليس على دكة البدلاء.





وقال نادر شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "نتعامل مثل ما يحدث في أوروبا وهناك لا يجلس مدير الكرة على مقاعد البدلاء ويتابع المباريات من المدرجات وتكون الرؤية أوضح له في العديد من الأمور".



