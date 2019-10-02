تعرف على أنواع النفقات والفرق بينها وبين الأجور في قضايا الخلافات الزوجية

يتعرض بعض الأزواج إلى خلافات أسرية تصل أحيانا إلى الافتراق واستحالة استكمال الحياة بين الزوج والزوجة لتضخم المشاكل بينهما، وسرعان ما تتحول هذه الخلافات إلى موجة من الغضب الشديد لتنتهى بالطلاق.



فى هذا السياق، عرف محمد التهامي عبد الهادى، المحامى والخبير القانوني، أنواع النفقات والفرق بينها وبين الأجور في قضايا الخلافات الزوجية:



أنواع النفقات والأجور فى قانون الأحوال الشخصية



١- نفقة زوجية

٢- نفقة متعة

٣- نفقة عدة

٤- نفقة صغار

٥- أجر مسكن

٦- أجر حضانة

٧- أجر رضاعة

٨- أجر خادمة

٩-بدل فرش وغطا

١٠- نفقة تعليم

١١-نفقة علاج

١٢- نفقة حمل مستكن

١٣- نفقة ولادة



الفرق بين النفقات والأجور:

لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لاتثبت إلا للمطلقة:

ـ لأن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

ـ وحيث إنه من المقرر شرعًا وقانونًا أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.



كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك:

ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائمًا حتى بلوغه أقصى سن مقررة للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن) لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.



معلومة مهمة

عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها

لأن الفرق فى نوعيها هى: "مأكل وملبس، أما بأنواعها فهى: مأكل وملبس وأجر سكن.



وكثيرا لا تلاحظ المدعية ذلك الفرق وتطلب أجر مسكن وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.

