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رياضة

الأهلي يصطدم بالإنتاج الحربي في ثاني جولات الدوري الممتاز

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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نور عادل
يحل فريق الانتاج الحربي ضيفًا على منافسه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الاربعاء بالمباراة المقرر لها الانطلاق بتمام الساعة الثامنة مساءً باستاد السلام في ثاني جولات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وهو ساعي الي تحقيق ثاني فوز له في مسابقة الدوري بعدما نجح في تحقيق الفوز على سموحة في الجولة الأولى بهدف دون رد.

بينما على الجانب الأخر يسعى مختار مختار، المدير الفني لفريق الأنتاج الحربي ان يكون هو العقبة الأولى للنادي الأهلي ومديره الفني الجديد السويسري رينيه فايلر والفوز على الشياطين الحمر في مباراة اليوم.

وافتتح الأنتاج الحربي مسابقة الدوري بالفوز على نادي اف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد.
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