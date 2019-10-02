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رياضة

أول مهمة رسمية لـ حسام البدري ومحمد بركات.. تعرف عليها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
حسام البدري
حسام البدري
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نور عادل
يحضر الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والكابتن محمد بركات مدير المنتخب، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة اليوم الأربعاء.

وتقام قرعة البطولة القارية في قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم ، للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول ٣ منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.
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