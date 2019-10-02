القاهرة تسجل 32 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2019 .. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الاربعاء 2- 10 - 2019؛ حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.ونستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـ درجات الحرارة اليوم الاربعاء 2- 10 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.درجات الحرارة اليوموتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظاتومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على محافظات مصر :مطروح 30الاسكندرية 30دمياط 29بورسعيد 30العريش 30رفح 29الإسماعيلية 32السويس 32القاهرة 32وادي النطرون 31المنصورة 31طنطا 31سانت كاترين 28الغردقة 33شرم الشيخ 34الفيوم 33المنيا 34أسيوط 35سوهاج 35قنا 36الأقصر 38الوادي الجديد 36أسوان 39حلايب 33شلاتين 34أبو رماد 34رأس حدربة 33