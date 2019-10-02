القاهرة تسجل 32 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2019 .. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الاربعاء 2- 10 - 2019؛ حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.
ونستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـ درجات الحرارة اليوم الاربعاء 2- 10 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.
درجات الحرارة اليوم
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على محافظات مصر :
مطروح 30
الاسكندرية 30
دمياط 29
بورسعيد 30
العريش 30
رفح 29
الإسماعيلية 32
السويس 32
القاهرة 32
وادي النطرون 31
المنصورة 31
طنطا 31
سانت كاترين 28
الغردقة 33
شرم الشيخ 34
الفيوم 33
المنيا 34
أسيوط 35
سوهاج 35
قنا 36
الأقصر 38
الوادي الجديد 36
أسوان 39
حلايب 33
شلاتين 34
أبو رماد 34
رأس حدربة 33
ونستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـ درجات الحرارة اليوم الاربعاء 2- 10 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.
درجات الحرارة اليوم
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على محافظات مصر :
مطروح 30
الاسكندرية 30
دمياط 29
بورسعيد 30
العريش 30
رفح 29
الإسماعيلية 32
السويس 32
القاهرة 32
وادي النطرون 31
المنصورة 31
طنطا 31
سانت كاترين 28
الغردقة 33
شرم الشيخ 34
الفيوم 33
المنيا 34
أسيوط 35
سوهاج 35
قنا 36
الأقصر 38
الوادي الجديد 36
أسوان 39
حلايب 33
شلاتين 34
أبو رماد 34
رأس حدربة 33