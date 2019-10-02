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رياضة

كونميبول يرفض طعن الأرجنتين لتخفيض عقوبة ميسي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الأربعاء، قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني، ضد عقوبة إيقاف نجمه ليونيل ميسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "كونميبول" رفض الطعن الذي قدمه نظيره الاتحاد الأرجنتيني، من أجل تخفيض عقوبة ميسي بإيقافه لمدة 3 أشهر بسبب اتهامه لمسؤولي الاتحاد بالفساد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن من المتوقع أن يظهر ميسي مع المنتخب الأرجنتيني بداية من شهر نوفمبر المقبل، بالتالي سيغيب عن وديتين "التانجو" أمام نظيره الألماني يوم 9 الشهر الجاري، قبل أن يلتقي بالإكوادور يوم 13 من الشهر ذاته.

وقرر "كونميبول" إيقاف ميسي لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، إلى جانب توقيع غرامة مالية على النجم الأرجنتيني قد تصل إلى 50 ألف دولار، بعدما وجه اتهاما لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية بالفساد والتحيز للبرازيل، في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي توج بها السيليساو.

وكان ميسي أدلى بتصريحات مسيئة ضد حكام بطولة "كوبا" ومسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية التحيز للبرازيل، بعد خروج الأرجنتين من الدور نصف النهائي أمام السيليساو.

كما واصل النجم الأرجنتيني هجومه على "كونميبول" بعدما تلقى بطاقة حمراء خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.
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