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اقتصاد

السكر يكفي لـ 7 أشهر.. زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:21 م
سلع تموينية
سلع تموينية
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محمد صبيح
تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع ارصدتها، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 7.4 أشهر، الزيت 3.3 أشهر، القمح 4.7 أشهر، الأرز 3.7 أشهر، اللحوم الحية 31 شهرا، الدواجن 2.5 أشهر.

وشدد وزير التموين على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأصدر الوزير تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

يأتي ذلك في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
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