موقف صالح جمعة.. مران بدني للغائبين عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي المران على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية من فريقين .



وشارك في التقسيمة كل من : محمد محمود وصالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير وعربي بدر وعمار حمدي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان واليو ديانج وأحمد الشيخ.



وشارك صالح جمعة في المران، خاصة بعدما كان قد غاب عن مران المستبعدين من مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا الأخيرة.