اليوم.. جونسون يكشف عن مقترحه النهائي بشأن البريكسيت.. أبرز التوقعات

يستعد رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون للكشف عن خططه النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل صفقة جديدة، واعدا بخطة "جيدة جدا" من أجل البريكسيت.



ومن المتوقع أن يشرح جونسون، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ما يصفه بأنه "اتفاق عادلة ومعقول" أثناء خطابه الرئيسي أمام مؤتمر المحافظين في مانشستر، إلى جانب طرح مقترحات جديدة بشأن قضية الحدود الأيرلندية المثيرة للجدل، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالانجليزية، نقلا عن صحيفة إندبندنت.



وقال "دانينج ستريت" إنه من المتوقع أيضا أن يوجه جونسون إنذارا إلى بروكسل، اليوم الأربعاء، محذرا من أنه سيخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون اتفاق إذا تم رفض مقترحاته.



وأضاف مكتب جونسون أن هذه المقترحات الرسمية تهدف لتجنب بريكست بلا اتفاق ستكون عواقبه وخيمة قد تتمثل بفوضى كارثية للاقتصاد البريطاني.



ووفقا لصحيفة الاندبندنت، أضاف مسؤول رفيع المستوى في "10 داونينج ستريت" أن الحكومة إما أن تتفاوض على صفقة جديدة أو تعمل على عدم التوصل إلى اتفاق؛ مؤكدا "لا أحد سيعمل على التأجيل. سنظل نحارب لاحترام أكبر تصويت ديمقراطي في التاريخ البريطاني".



وحول أزمة الحدود الأيرلندية، يعتقد أن النص القانوني الذي تمت صياغته حديثًا والذي سيتم تسليمه بعد وقت قصير من خطاب جونسون يشمل التسوية المالية البالغة 39 مليار جنيه إسترليني والتي وافقت عليها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إلى جانب الحماية للمواطنين الوافدين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.



ومع ذلك، سيطلب إلغاء "الدعم" المقترح للحدود الأيرلندية، حيث أصر جونسون على أنه لن تكون هناك بنية تحتية مادية للحدود في أيرلندا الشمالية.



أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مقترحات لاتفاق حول بريكست، مضيفة أنه سيطرح «عرضًا نهائيًا» وأن البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.



وجدير بالذكر أن جونسون يسابق الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق لتجنّب تأجيل موعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر الجاري. ويسعى جونسون لإعادة التفاوض على شروط الانفصال التي توصلت إليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي خلال مفاوضاتها مع التكتل والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.