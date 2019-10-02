Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليوم.. جونسون يكشف عن مقترحه النهائي بشأن البريكسيت.. أبرز التوقعات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:12 م
رئيس وزراء المملكة
رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
يستعد رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون للكشف عن خططه النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل صفقة جديدة، واعدا بخطة "جيدة جدا" من أجل البريكسيت.

ومن المتوقع أن يشرح جونسون، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ما يصفه بأنه "اتفاق عادلة ومعقول" أثناء خطابه الرئيسي أمام مؤتمر المحافظين في مانشستر، إلى جانب طرح مقترحات جديدة بشأن قضية الحدود الأيرلندية المثيرة للجدل، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالانجليزية، نقلا عن صحيفة إندبندنت.

وقال "دانينج ستريت" إنه من المتوقع أيضا أن يوجه جونسون إنذارا إلى بروكسل، اليوم الأربعاء، محذرا من أنه سيخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون اتفاق إذا تم رفض مقترحاته.

وأضاف مكتب جونسون أن هذه المقترحات الرسمية تهدف لتجنب بريكست بلا اتفاق ستكون عواقبه وخيمة قد تتمثل بفوضى كارثية للاقتصاد البريطاني.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، أضاف مسؤول رفيع المستوى في "10 داونينج ستريت" أن الحكومة إما أن تتفاوض على صفقة جديدة أو تعمل على عدم التوصل إلى اتفاق؛ مؤكدا "لا أحد سيعمل على التأجيل. سنظل نحارب لاحترام أكبر تصويت ديمقراطي في التاريخ البريطاني".

وحول أزمة الحدود الأيرلندية، يعتقد أن النص القانوني الذي تمت صياغته حديثًا والذي سيتم تسليمه بعد وقت قصير من خطاب جونسون يشمل التسوية المالية البالغة 39 مليار جنيه إسترليني والتي وافقت عليها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إلى جانب الحماية للمواطنين الوافدين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ومع ذلك، سيطلب إلغاء "الدعم" المقترح للحدود الأيرلندية، حيث أصر جونسون على أنه لن تكون هناك بنية تحتية مادية للحدود في أيرلندا الشمالية.

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مقترحات لاتفاق حول بريكست، مضيفة أنه سيطرح «عرضًا نهائيًا» وأن البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وجدير بالذكر أن جونسون يسابق الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق لتجنّب تأجيل موعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر الجاري. ويسعى جونسون لإعادة التفاوض على شروط الانفصال التي توصلت إليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي خلال مفاوضاتها مع التكتل والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريكست بلا اتفاق.. السيناريو الأرجح لـ خروج بريطانيا تحت قيادة جونسون

بوريس جونسون: صفقة بريطانيا مع أمريكا بعد بريكست مساومة صعبة

جونسون: نريد اتفاقا لانسحاب بريطانيا لكن على الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات

ميركل تمنح جونسون 30 يوماً لحل أزمة بريكست.. والأخير يرد

شيء من الخوف في بريطانيا.. شبح سحب الثقة يواجه جونسون مبكرا.. وكوربين يشن حملة ضارية ضد بريكست من دون اتفاق

بريطانيا على وشك بريكست دون اتفاق.. وأزمة غذاء على الأبواب

ترشيحاتنا

شوبير عن الأزمة بين الأهلي والزمالك: هناك خطوط حمراء للجميع

بـ هاف ستومك وخلخال.. أمينة خليل بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

بـ ألوان السما.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وصية يستحب للورثة الالتزام بها قبل دفن المتوفى.. تعرف عليها

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

Advertisements

فتاة تظهر بـ البكيني في شوارع الكويت.. والداخلية ترد

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

هجوم ناري من مرتضى منصور على المرأة الحديدية بـ الكاف

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي