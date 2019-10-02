"WATCH it" تعلن عن مفاجأة سارة للجمهور في ذكرى نصر أكتوبر

بعد أن أعلنت منصة واتش ات عن حصولها على الحقوق الحصرية الرقمية لفيلم "الممر"، وبدأ فعلا مشتركوها مشاهدة الفيلم على المنصة الرقمية، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم قامت منصة واتش ات، بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة عرضين للفيلم أثناء شهر أكتوبر، وذلك على قناة أون اي يوم السادس من أكتوبر و على قناة دي ام سي يوم العاشر من أكتوبر الجاري.



وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد طلب المشاهدين الاستمتاع بمثل تلك الأعمال المميزة والتي حققت نجاحا حديثا في دور العرض السينمائي، متمنية أن يستمتع المشاهد بكل ما يتاح علي شاشات التلفزيون من خلال ما يقدم من محتوي مميز.