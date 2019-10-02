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ثقافة

معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:04 م
معرض الأثار الغارقة
معرض الأثار الغارقة
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علاء المنياوي
غادر صباح اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لإفتتاح معرضًا أثريًا بعنوان: "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في محطته الثالثة بالولايات المتحدة الامريكية،وذلك السبت المقبل بقاعة مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، ومن المقرر أن يستمر حتى ابريل ٢٠٢٠م.

يضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وميناء ابي قير.

ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

بدأت رحلة هذا المعرض عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إل المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا.

ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية وفي محطته الثالثة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور
معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور
معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور
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