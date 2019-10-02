معلومات لا تعرفها عن اعتدال عثمان الفائزة بجائزة كفافيس

توصلت الناقدة اعتدال عثمان، التي حصلت مؤخرًا على جائزة الشاعر اليونانى الكبير قسطنطين كفافيس، إلى قناعة أن النقد عملية إبداعية تنطلق من النص المنقود وتطمح إلى محاورة المشهد الثقافى العربى المعاصر، من خلال تجسده أدبيا فى أعمال روائية وقصصية وشعرية، صدرت على امتداد الساحة، تنتمى إلى أجيال مختلفة ورؤى فكرية وإبداعية متنوعة.



اعتدال عثمان ولدت بالقليوبية وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، كما حصلت على الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعملت لبعض الوقت مساعد تحرير في مجلة "فصول"، التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب، ولها دور فعال في دفع أعمال الأديبات الناشيئات وتقديم النقد النسوي الغربي إلى الكتاب العربي، تجميع قصصها القصيرة تجربتها في الآدب الغربي مع ثقافتها الأم التي اشتقتها من القرآن والإنجيل وميراث غني من الكتابات الصوفية.



ونشرت اعتدال عثمان مجموعة قصصية بعنوان: يونس والبحر (1989) ترجمت القصة الرئيسية واثنتان أخريان إلى الإنجليزية (1991) لها مجموعة قصصية آخرى بعنوان: وشم الشمس (1992) وكتاب نقد بعنوان إضاءة النص: قراءة في الشعر العربي الحديث (1988).



وعملت مدير تحرير لمجلة "فصول" ثم "النداء" ثم "سطور"، وتلعب دورًا مهمًا على مستوى العالم العربي كقاصة وناقدة.



وتعتبر اعتدال عثمان الكتابة الإبداعية حياة ورحلة بغير وصول، تنطلق من أرض بلادها إلى عالم أوسع، زادى فيها اللغة والخيال والحلم بعالم أفضل، عالم تتحقق فيه إنسانية الإنسان بالحرية والكرامة والعقل.



وكانت مؤسسة كفافيس قد أعلنت أسماء الفائزين بجائزة الشاعر اليونانى كفافيس، وجاءت أسماء الفائزين كالتالى، الكاتبة اعتدال عثمان عن السرد المتنوع بين القصة والرواية، الدكتور يوسف نوفل لإسهاماته النقدية فى النقد عامة على مدار أربعين عاما والشعر خاصة ومنه المعجم المفصل للشعراء العرب، الشاعر أحمد بخيت لدواوينه الكثيرة والمتنوعة فى العالم العربى.