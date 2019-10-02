صور جديدة تشعل أزمة نجم الأهلي.. وفايلر يخرجه من حساباته

اشتعلت أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جديد داخل القلعة الحمراء.



وكشفت مصادر خاصة ان الأزمة اشتعلت من جديد خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما تسبب في إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي بإخراجه من حساباته.



وقالت المصادر ان هناك صورا جديدة وصلت إدارة النادي لسهر اللاعب في أماكن خاصة مما تسبب في حالة من الغضب الشديد تجاهه.