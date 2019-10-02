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رياضة

نجم دفاع الإسماعيلي يتقمص دور حارس مرمى فى ضربة جزاء المصري .. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:52 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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محمد رشاد
حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري دربي القناة أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت ثلاث ركلات جزاء وطرد ووقوف باهر المحمدي في حراسة المرمى للدراويش.

وفي الدقيقة 91 انفرد محمود وادي مهاجم المصري بمرمى الإسماعيلي ليخرج محمد فوزي ويعرقله ويحصل الفريق البورسعيدي على ركلة جزاء ثالثة مع طرد حارس مرمى الدراويش.

وقف باهر المحمدي في حراسة المرمى ولكن نجح أحمد ياسر في تسجيل الهدف الثالث.




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