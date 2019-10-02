ارحل يا تميم.. أحمد موسى يطالب بدعم ثورة قطر 24 أكتوبر ..فيديو

دعا الإعلامي أحمد موسى، للمشاركة في هاشتاج "ارحل يا تميم"، مشيرًا إلى أن القطريين يدعون لقيام ثورة في قطر، يوم 24 أكتوبر.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الثورة قادمة في قطر وستكون في الشهر الحالي، مشيرا إلى أن في هذا اليوم سنعمل طوال ساعات اليوم بالنهار والليل.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب القطري شعب شقيق، مشيرا إلى أنه يجب أن نسانده كمصريين.