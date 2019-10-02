بفستان أسود شفاف.. رايا أبي راشد فى إطلالة ساحرة.. ومتابعيها: ملكة

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، خلال حضورها مهرجان لندن للأفلام، وقد عبر متابعيها عن مدى حبهم الشديد لها، ومنهم من لقبها بالملكة، وآخرين اللى منورة الدنيا.



وعلقت رايا ابي راشد على صورتها، ببعض الكلمات، وقالت: أشعر بالشكر الشديد لأن الريد كاربيت اليوم بالقرب من منزلى.



وارتدت رايا أبي راشد فستانا باللون الأسود، والشفاف من منطقة الأكتاف، وميزن ببعض القطع الصغيرة من أوراق الشجر، من تصميم مصممة الأزياء مي ويليامز.



وتركت ريا ابي راشد شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، بالإضافة إلى اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياح، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.



وأبرزت إطلالتها باختيار بعض الإكسسورات البسيطة على يديها، حيث اختارت بعض الخواتم باللون الفضي، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..