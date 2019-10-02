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مرأة

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:31 م
هازال كايا
هازال كايا
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رشا عوني
نشرت النجمة التركية هازال كايا Hazal Kaya صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام.

وظهرت هازال في لقطات جديدة مميزة أثناء فترة حملها، وارتدت فستانا باللون الموف ، ويبدو أنه اقترب موعد وضعها نظرًا لانتفاخ بطنها بشكل كبير.

وظهرت هازال في صورة اخرى برفقة زوجها في منزلهما، يداعبان كلابهما.

يذكر أن النجمة التركية هازال كايا ستشارك مع النجم كيفانج تاتليتوغ في تصوير فيلم جديد مستوحاة قصته من مسلسل العشق الممنوع، إلا أنها تفكر في قضاء وقت أكبر مع زوجها وطفلها بعد الولادة وغير متحمسة لهذا الدور.

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها
مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها
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