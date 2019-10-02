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رياضة

التوربينى الأحمر ينطلق.. رد فعل الخطيب بعد الفوز برباعية على الإنتاج الحربي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:12 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي كان سعيدًا بأداء فريقه خلال مواجهة الإنتاج الحربي التي جرت مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى.

وظهر الخطيب- حسب مصادر خاصة- سعيدًا جدًا بأداء اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد ورائع جدًا خططيًا وفنيًا طوال المباراة وكان من الممكن ان تنتهي بعدد أكبر من الأهداف.

وواصل الأهلي انطلاقته الرائعة مع مدربه الجديد رينيه فايلر بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي مع المدير الفني السويسري، بفوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وارتفع رصيد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 41 لقبا، الحائز على اللقب في النسخ الأربع الأخيرة، إلى ست نقاط، ليتربع على الصدارة، محققا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط.
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