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توك شو

منى الشاذلي تهدم بيت كوتشينة.. والمصمم: هذه أسعد لحظة .. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:43 م
منى الشاذلي تهدم
منى الشاذلي تهدم بيت من الكوتشينة
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عمرو ممدوح
صمم أحمد الرفاعي، متخصص في بناء الكوتشينة، بيتا منها على الهواء خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي».

وقامت الإعلامية منى الشاذلي، بهدم بيت الكوتشينة، بعد تصميمه، على الهواء، مشيدة بسرعة واحتراف المصمم أحمد الرفاعي.

وأوضح المتخصص في بناء الكوتشينة، أنه يتمنى تأليف كتاب تعليمي عن طرق تصميم مبان من الكوتشينة، مشيرا إلى أن أسعد لحظة لمصممي المباني بالكوتشينة لحظة هدم البناء.
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