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فن

محمد رشاد يطرح أغنية دلع.. غدا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:58 م
محمد رشاد
محمد رشاد
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أحمد إبراهيم
قرر الفنان محمد رشاد طرح أغنيته الجديدة "دلع" غدا عبر قناته على موقع يوتيوب وذلك بعد الانتهاء من تصوير الكليب خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أغنية "دلع" قام بتصويرها المطرب محمد رشاد داخل منطقة المنصورية، والأغنية من كلمات الشاعر محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج نبيل مكاوى.

على جانب آخر تعد احدث أغنية طرحها محمد رشاد "إحساسي"، من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

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