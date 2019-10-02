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برلمان

البرلمان يرد على حكم أحقية الموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية في علاوتين 20%

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:13 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
أشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بقرار محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، بشأن حكمها باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.

وتابع محمد وهب الله خلال تصريحات لـ "صدى البلد" عمال مصر جميعًا متساوون، وحكم القضاء أنصف حقوق عمال الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونتمنى تطبيق القرار سريعًا.

وذكرت حيثيات الحكم الصادر في الأول من يوليو الماضي، أن القانونين 77 و87 الصادرين في يوليو 2017 من رئيس الجمهورية، منح أحقية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على العلاوتين بنسبة 20%.
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