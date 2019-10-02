البرلمان يرد على حكم أحقية الموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية في علاوتين 20%

أشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بقرار محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، بشأن حكمها باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.





وتابع محمد وهب الله خلال تصريحات لـ "صدى البلد" عمال مصر جميعًا متساوون، وحكم القضاء أنصف حقوق عمال الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونتمنى تطبيق القرار سريعًا.



