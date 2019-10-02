سيدات سلة الأهلي يفوز على الزهور

فاز فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على نظيره فريق الزهور بنتيجة 94-25 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثانية لمنافسات بطولة دوري المرتبط.



أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة ، وقدمت خلالها لاعبات الفريق مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على مجريات المباراة بفضل الدفاع القوي والاستحواذ والالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.



وكان فريق بنات النادى الأهلى لكرة السلة 18 سنة قد حقق الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة 26/64 عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دورى المرتبط .



ومن المقرر أن يلتقي سيدات سلة الأهلي بفريق الصيد غدا الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري المرتبط.

