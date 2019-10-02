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رياضة

اخبار النادى الاهلى اليوم.. فريق الكرة يفوز على الإنتاج برباعية.. آخر تطورات أزمة الأحمر بعد شكاوى رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:34 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء، 2 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:


تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه الإنتاج الحربي بأربعة اهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز ليصبح هذا الفوز الخامس فى كافة المسابقات مع المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر.



عبّر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري.


حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العاشرة والنصف صباح غدٍ الخميس، موعدًا لمران الفريق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.


أثنى سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عمل السويسري رينيه فايلر ولاعبي الفريق بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية دون رد في ثاني جولات الدوري


تسود حالة من الترقب الشديد داخل الأهلي إنتظارًا لموقف الشكاوي التي تقدم بها أمس لرفع الحصانة النيابية عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.



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