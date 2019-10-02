مختار مختار بعد رباعية الأهلي: أسوأ مباراة في تاريخ الإنتاج الحربي وما يحدث في الدوري ظلم

علّق مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي على الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام منافسه النادي الأهلي في الاسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح النادي الأهلي برباعية نظيفة قائلا : "من أسوأ المباريات في تاريخ الإنتاج الحربي".





وأضاف مختار مختار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن لاعبي الإنتاج الحربي لم يقوموا بتقديم كافة ما لديهم في المباراة أمام النادي الأهلي، مشيرًا إلى خوض لاعبي المارد الأحمر المباراة بكافة القدرات والإمكانيات الفنية العالية.



