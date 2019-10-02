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رياضة

مختار مختار بعد رباعية الأهلي: أسوأ مباراة في تاريخ الإنتاج الحربي وما يحدث في الدوري ظلم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:33 م
مختار مختار
مختار مختار
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حسام الحارتي
علّق مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي على الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام منافسه النادي الأهلي في الاسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح النادي الأهلي برباعية نظيفة قائلا : "من أسوأ المباريات في تاريخ الإنتاج الحربي".

وأضاف مختار مختار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن لاعبي الإنتاج الحربي لم يقوموا بتقديم كافة ما لديهم في المباراة أمام النادي الأهلي، مشيرًا إلى خوض لاعبي المارد الأحمر المباراة بكافة القدرات والإمكانيات الفنية العالية.

وتابع مختار مختار: "ليس من العدل خوض مباراة من 12 يومًا ثم اللعب مباراة وبعدها مباراة بيومين هذا ليس من العدل".

وأشار مختار مختار إلي عدم وجود تكافؤ في الفرص خلال خوض مباريات الدوري المصري مُعلقًا: "خوض الأهلي مباراة أفريقية شيء خاص به وليس للإنتاج أن يتحمل ذلك هذا لا يحدث في العالم".
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