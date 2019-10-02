اخبار الزمالك اليوم 2-10-2019.. مرتضى منصور لـ خالد الغندور: روح اشتغل فى قناة الاهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة والمقرر لها مساء غد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الإعلامى خالد الغندور عبر برنامجه فى إحدى القنوات الفضائية بالتوجه إلى قناة النادي الأهلي والعمل بها.رفض سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ولاعب المقاصة الحالي إدعاءات مسؤولي القلعة البيضاء بمساندته نادي جينراسيون فوت السنغالي في أزمته مع الزمالك خلال مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.يستقر الصربي "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة، خلال مران اليوم الأربعاء.