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رياضة

اخبار الزمالك اليوم 2-10-2019.. مرتضى منصور لـ خالد الغندور: روح اشتغل فى قناة الاهلي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:37 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء، 2 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:

ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة والمقرر لها مساء غد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

مرتضى منصور لـ خالد الغندور: روح اشتغل فى قناة الأهلي.. فيديو
طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الإعلامى خالد الغندور عبر برنامجه فى إحدى القنوات الفضائية بالتوجه إلى قناة النادي الأهلي والعمل بها.

ركزوا مع كاف.. وكيل محمد إبراهيم يصدم مسئولي الزمالك في مساندته جينراسيون
رفض سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ولاعب المقاصة الحالي إدعاءات مسؤولي القلعة البيضاء بمساندته نادي جينراسيون فوت السنغالي في أزمته مع الزمالك خلال مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة
يستقر الصربي "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة، خلال مران اليوم الأربعاء.
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