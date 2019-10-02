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رياضة

ركزوا مع كاف.. وكيل محمد إبراهيم يصدم مسئولي الزمالك في مساندته جينراسيون

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:30 م
محمد إبراهيم لاعب
محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق
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حسام الحارتي
رفض سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ولاعب المقاصة الحالي إدعاءات مسؤولي القلعة البيضاء بمساندته نادي جينراسيون فوت السنغالي في أزمته مع الزمالك خلال مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر سالم محمد سالم بيانا جاء نصه كالتالي :" نما الي علمي وقد حاولت أن أشاهد او اسمع لكي استطيع ان ارد على الادعاءات التي اثيرت امس في برنامج الزمالك اليوم فيما يخصني شخصيا، وباختصار لأنني لا استطيع ان اتحدث بالتفصيل حتى لا أضع نادي الزمالك في مأزق.

"اولا بخصوص تواصلي مع الفريق السنغالي فأنا صاحب حقوق مباراه الذهاب التي اذيعت ولم اتقاض اي عموله في هذه المباراه وقد تواصل معي رئيس نادي الزمالك بعد أن تواصلت مع احمد مرتضى وتم عمل عقد للمباراه مباشره بين نادي جينيراسيون ونادي الزمالك وتم دفع قيمه نقل المباراه من نادي الزمالك للنادي السنغالي يدا بيد دون أن أكون موجود من الأصل بل أنهيت الاتفاق والعقود بعد التواصل مع المستشار احمد جلال بتعليمات من رئيس الزمالك وتم إنهاء الإجراءات بين الناديين، اذا أين العموله التي حصلت عليها وعلى فكره انا من توسطت بين الناديين لتخفيض مقابل بيع الحقوق للنصف".

ثانيا فيما جاء في البرنامج بخصوص تواصلي مع الجانب السنغالي هناك ثلاثة صحفيين لهم اسمهم في المجال الرياضي وزملكاويه كانوا موجودين وانا احاول ان اصل لحل ودي بين الطرفين.

ولن أطيل في الأمر لان الموضوع حساس ونحن هنا لسنا في معرض صراع داخلي ياريت نركز في دفوعاتنا أمام كاف.
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