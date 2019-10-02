جيد جدا.. أيمن أشرف فى موقف محرج بسبب مقارنة لاسارتي بـ فايلر .. فيديو

عبر أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضائه على أداء فريقه بعد انتصار العملاق الأحمر برباعية نظيفة على الإنتاج الحربي في الجولة الثانية بالدوري.



وفي تصريحات لقناة "تايم سبورت" قال أشرف :"نستمتع بأداء الفريق في الملعب، وفي المباريات المقبلة نسعى لكي نكون أفضل من ذلك".



وفاز الأهلي في المباراة الخامسة على التوالي محليًا وإفريقيا منذ تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط في مباراة واحدة.



وأضاف أشرف: "لا يمكنني مقارنة لاسارتي بفايلر، الأول مدرب جيد، والمدرب الحالي جيد جدًا، لا أستطيع المقارنة، وهذا ليس تخصصي".



وأنهى مدافع الأهلي :"أتمنى العودة من جديد لمنتخب مصر مع حسام البدري، وجهة نظره الفنية نحترمها كلاعبين ونتمنى التوفيق لمن يمثل المنتخب".