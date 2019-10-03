للمرة الأولى.. السماح بتجنيد النساء في الجيش السعودي

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن وزارة الدفاع بالمملكة أعلنت السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب، في إطار «رؤية المملكة 2030» الداعية إلى تمكين المرأة.





وفتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات، براتب جندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة.





وأكد مدير مركز عمليات الدفاع الوطني في وزارة الدفاع سابقًا العميد ركن حسن الشهري لـ«الشرق الأوسط» أن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة «خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح... وهناك مجالات واسعة في الوزارة... ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن».





واعتبرت عضو مجلس الشورى هيا المنيع أن القرار «تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين من دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحيانًا». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «المرأة السعودية اليوم تعيش تحديات مختلفة، جزء منها مع نفسها، وقد باتت الطريق مفتوحة لها، وبشكل يفوق توقعاتنا من حيث سرعة التحول».



