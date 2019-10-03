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رياضة

الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عمرو الحلوانى
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الأنباء عن تواجد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ضمن لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد الإفريقي التى تتولى حسم أزمة الزمالك جينيراسيون السنغالي الفترة المقبلة.

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي، أن كل ما يدار حول تواجد محمود الخطيب ضمن لجنة المسابقات بالكاف أمر ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أن الخطيب ليس له أى علاقة بحسم أزمة الزمالك وبطل السنغال، ولا توجد له أى صفة داخل الكاف، غير أنه عضو بلجنة الأندية بصفته رئيس الأهلى مثل كافة الأندية الأخرى. 

وأضافت المصادر أن الاتحاد الإفريقي خصص لجنة لبحث أزمة عدم إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فى موعدها الذى كان محددا مساء الأحد الماضى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، وتم تأجيل البت في القرار حتى 8 أكتوبر المقبل قبل موعد إعلان قرعة دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا بيوم واحد فقط.

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