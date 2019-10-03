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منوعات

انتحار طالبة داخل جامعة جدة.. وسعوديون: أسبوع الحزن

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
انتحار طالبة داخل
انتحار طالبة داخل جامعة جدة
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عزة عاطف
فيما أطلق عليه السعوديون "أسبوع حزين يا جدة"، بسبب وقوع مجموعة من الحوادث المؤلمة على مدار الـ7 أيام، بدايةً من مقتل الحارس الشخصي للملك، ومرورًا بمقتل طالب ابتدائي وآخر ثانوي، في الوقت الذي وقع فيه حريق محطة قطار الحرمين، ينتهي الأسبوع اليوم بانتحار فتاة في جامعة جدة.

قررت طالبة تدرس في جامعة جدة إنهاء حياتها اليوم بشكل مأساوي مجهول السبب وفقًا لصحيفة "عكاظ"، حيث عثروا عليها مقتولة داخل حمام الجامعة بالمقر الرئيسي للطالبات في الفيصلية، بعدما آذت نفسها، فوقعت قتيلة.

استدعت إدارة الجامعة الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور، لكن الفتاة كانت قد فارقت الحياة، لم تترك وراءها سببًا واضحًا لإقدامها على مثل هذه الخطوة المأساوية، والتي قررت تنفيذها داخل الحمام في جامعتها.

وصرحت الجامعة، في بيان، عبر صفحتها على "تويتر"، بأن الفتاة قامت بالانتحار داخل حمام الجامعة بإيذاء نفسها، وتم استدعاء أسرتها من قبل الجهات الأمنية لتبين سبب الانتحار، ومعرفة ملابسات الحادث، وفتح تحقيق متكامل للكشف عن ما دفعها لارتكاب تلك الجريمة في حق نفسها.

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