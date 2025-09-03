بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان تيدا موديل 2010

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان تيدا موديل 2010، وتنتمي تيدا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات نيسان تيدا موديل 2010 الخارجية

نيسان تيدا موديل 2010

تمتلك سيارة نيسان تيدا موديل 2010 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية.

محرك نيسان تيدا موديل 2010

نيسان تيدا موديل 2010

تستمد سيارة نيسان تيدا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 189 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان تيدا موديل 2010 الداخلية

نيسان تيدا موديل 2010

زودت سيارة نيسان تيدا موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها حوامل أكواب.

سعر نيسان تيدا موديل 2010

تباع سيارة نيسان تيدا موديل 2010 في سوق السيارات المصري بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

نيسان تيدا موديل 2010

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.