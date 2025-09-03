للاستدعاء 489 سيارة نيسان باترول لهذا السبب ؟

أعلنت شركة نيسان عن أطلاق عدد من الاستدعاءات وصل إلي 489 سيارة نيسان باترول موديل 2025، من قبل وزارة التجارة السعودية .

استدعاء 489 سيارة نيسان باترول موديل 2025

أهمية الاستدعاءات لـ نسيان

وتعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء عدد 489 سيارة نيسان باترول موديل 2025، وذلك بسبب خلل في وحدة التحكم بتحويل عزم الدوران بين المحور الأمامي والخلفي، وقد يؤدي هذا الخلل إلى فقدان قوة الدفع عند الضغط على دواسة الوقود أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الشركات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، ويمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

نبذة عن تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

أسس ماسوجيرو هاشيموتو شركة كوايشينشا في طوكيو، وأنتج أول سيارة يابانية حملت اسم DAT، واندمجت كوايشينشا مع جيتسويو جيدوشا سيزو لتكوين شركة دات جيدوشا سيزو، التي استمرت في إنتاج سيارات تحمل اسم داتسون.

وظهور اسم نيسان عام 1933، وأسس يوشيسوكي أيكاوا شركة قابضة باسم نيبون سانجيو "نيسان"،وفي نفس العام اندمجت شركة دات جيدوشا سيزو مع شركة تابعة لـ نيسان لتصبح نيسان موتور.

وفي عام 1935بدأ الإنتاج الضخم للسيارات في مصنع نيسان في يوكوهاما، التي أصبحت فيما بعد مقر الشركة الرئيسي،وفي عام 1937 أصبحت نيسان أول شركة يابانية تنتج سيارات بكميات كبيرة تحت علامتها التجارية داتسون.

وصلت سيارات نيسان إلى السوق الأمريكية، وشهدت الشركة نمو كبير في الخمسينيات، وطرحت نيسان طرازات ناجحة منها، ساني وبلو بيرد، وزاد الطلب على سياراتها الموفرة للوقود في ظل أزمات البنزين، كما أطلقت السيارة الرياضية 240Z التي حققت نجاح عالميًا.