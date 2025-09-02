محطات هامة في حياة فرديناند بورشه مصمم فولكس فاجن بيتل

فرديناند بورشه هو مهندس سيارات ومخترع نمساوي ألماني شهير، ويعرف بأنه مصمم سيارة فولكس فاجن بيتل ومؤسس علامة بورشه التجارية، واشتهر بتطوير أول سيارة هجينة، وابتكار أول سيارة رباعية الدفع، وساهم في تصميم دبابات عسكرية متقدمة خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك أدى إلى تورطه مع النظام النازي، على الرغم من إطلاق سراحه لاحقًا.

حياة فرديناند بورشه مصمم فولكس فاجن بيتل

بدأ فرديناند بورشه مسيرته المهنية في مجال الكهرباء، وقام بتطوير محرك كهربائي للعجلات، وكانت وقتها من اوائل الأفكار في مجال السيارات الكهربائية.

عمل فرديناند بورشه في شركة دايملر، وساهم في تطوير سيارات مرسيدس بنز، وفي عام 1931 أسس مكتب بورشه الهندسي، والذي وضع أساس شركة بورشه.

وفي عام 1934، صمم سيارة الشعب " فولكس فاجن بيتل" مع ابنه، لتصبح لاحقًا واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في التاريخ، وقام بإبتكار سيارة لوهنر بورشه، وكانت أول سيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء.

تصميم فولكس فاجن بيتل

وأطلق علي سيارة فولكس فاجن بيتل التي صممها أسم "سيارة الشعب"، وقدم بورشه ابتكارات في تصميم سيارات الدفع الرباعي، وشارك بورشه بشكل كبير في تطوير الدبابات والأسلحة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان عضو في الحزب النازي وحصل على أوسمة منه، ووصفه المسؤولون النازيون بأنه المهندس الألماني الكبير، وبعد الحرب تم اعتقاله وسجن بتهم تتعلق بجرائم الحرب واستغلال العمالة، لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا.

تأسيس شركة بورشه

بعد الحرب أسس ابنه علامة بورشه التجارية، التي حققت نجاح كبير، ويعتبر فرديناند بورشه شخصية محورية في تاريخ صناعة السيارات، وساهمت ابتكاراته في تشكيل صناعة السيارات الحديثة.

نبذة عن فرديناند بورشه

نشأ بورشه بين ثلاثة أبناء لأنتون بورشه وكان قد بدا عليه الولع بالتقنية منذ صغره، وبعد دراسته بدء بورشه تكوينا مهنيا في محل والده وقام في نفس الوقت بمواصلة مسيرته المدرسية في مدرسة ليلية.

وكانت دراسات بورشه العالية الوحيدة قد اقتصرت على بعض المحاضرات التي استمع لها دون أن يكون منسبا بالجامعة، وبعد تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية في نهاية الحرب العالمية الأولى، اختار بورشه الجنسية التشيكوسلوفاكية، وفي عام 1934 قام أدولف هتلر بجعل بورشه مواطن ألمانياً متجنساً.