التأشيرة الموحدة لدول الخليج: خطوة نحو تكامل سياحي واقتصادي
ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص
ما خطة ترامب الجديدة لـ "ريفيرا غزة" و"الصندوق العظيم"؟
الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز
كارثة جبل مرة.. شيخ الأزهر يعزي السودان في الضحايا ويدعو لتقديم الدعم الإنساني
هجوم طعن في فرنسا.. إصابة 5 أشخاص وتحييد المهاجم
متحدث الصحة: علاج الطوارئ مجاني بالكامل.. وتحذير من الممارسات غير القانونية
بتلاوة تخشع لها القلوب.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة الإدارية الجدد
كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة وسعر المتر
رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد البحرين بمطار القاهرة
المتحدث العسكري للحوثيين: أطلقنا اليوم أربع طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل
95 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية
محطات هامة في حياة فرديناند بورشه مصمم فولكس فاجن بيتل

إبراهيم القادري

فرديناند بورشه هو مهندس سيارات ومخترع نمساوي ألماني شهير، ويعرف بأنه مصمم سيارة فولكس فاجن بيتل ومؤسس علامة بورشه التجارية، واشتهر بتطوير أول سيارة هجينة، وابتكار أول سيارة رباعية الدفع، وساهم في تصميم دبابات عسكرية متقدمة خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك أدى إلى تورطه مع النظام النازي، على الرغم من إطلاق سراحه لاحقًا.

حياة فرديناند بورشه

بدأ فرديناند بورشه مسيرته المهنية في مجال الكهرباء، وقام بتطوير محرك كهربائي للعجلات، وكانت وقتها من اوائل الأفكار في مجال السيارات الكهربائية.

عمل فرديناند بورشه في شركة دايملر، وساهم في تطوير سيارات مرسيدس بنز، وفي عام 1931 أسس مكتب بورشه الهندسي، والذي وضع أساس شركة بورشه.

وفي عام 1934، صمم سيارة الشعب " فولكس فاجن بيتل" مع ابنه، لتصبح لاحقًا واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في التاريخ، وقام بإبتكار سيارة لوهنر بورشه، وكانت أول سيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء.

تصميم فولكس فاجن بيتل

وأطلق علي سيارة فولكس فاجن بيتل التي صممها أسم "سيارة الشعب"، وقدم بورشه ابتكارات في تصميم سيارات الدفع الرباعي، وشارك بورشه بشكل كبير في تطوير الدبابات والأسلحة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان عضو في الحزب النازي وحصل على أوسمة منه، ووصفه المسؤولون النازيون بأنه المهندس الألماني الكبير، وبعد الحرب تم اعتقاله وسجن بتهم تتعلق بجرائم الحرب واستغلال العمالة، لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا.

تأسيس شركة بورشه

بعد الحرب أسس ابنه علامة بورشه التجارية، التي حققت نجاح كبير، ويعتبر فرديناند بورشه شخصية محورية في تاريخ صناعة السيارات، وساهمت ابتكاراته في تشكيل صناعة السيارات الحديثة.

نبذة عن فرديناند بورشه

نشأ بورشه بين ثلاثة أبناء لأنتون بورشه وكان قد بدا عليه الولع بالتقنية منذ صغره، وبعد دراسته بدء بورشه تكوينا مهنيا في محل والده وقام في نفس الوقت بمواصلة مسيرته المدرسية في مدرسة ليلية.

وكانت دراسات بورشه العالية الوحيدة قد اقتصرت على بعض المحاضرات التي استمع لها دون أن يكون منسبا بالجامعة، وبعد تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية في نهاية الحرب العالمية الأولى، اختار بورشه الجنسية التشيكوسلوفاكية، وفي عام 1934 قام أدولف هتلر بجعل بورشه مواطن ألمانياً متجنساً.

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

الاحتفال بالمولد النبوي

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بالرقص والغناء؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: ناس كتير يهاجموا السنة كأن البخاري كان قاعد معاهم على القهوة

الدعاء

دار الإفتاء تنصح بترديد هذا الدعاء مساء اليوم.. تعرف عليه

بالصور

أم تحذر من البوتوكس بعد إصابتها بالشلل بحقنة تجميلية

هل تسبب حقن التنحيف مشاكل صحية للفم؟

الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم ضي

كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

