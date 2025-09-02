قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مناطق وأحياء بالجيزة تدخل دائرة اهتمام كبير من المحافظ
جوجل تحذر.. كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟
مبلغ ضخم .. كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي؟
الإفتاء: يجوز شرعا صيام يوم المولد النبوي الشريف
أعاد 45 ألف جنيه عثر عليها عقب حادث القطار.. محافظ مطروح يكرم أحد شباب الضبعة
ترامب تعليقا على شائعة وفاته: إنه أمر جنوني.. كنت نشطا وبصحة جيدة
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس بمركز الحسينية إلى 33 مصابا وحالة وفاة
بعد أزمة عبير الأباصيري.. الصحة تعلن تفاصيل مجانية الطوارئ بالمستشفيات
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025
استجابة لصدى البلد.. حملة لإزالة القمامة وتطهير مياه الشرب لأهالي الخصوص
وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي.. والنحاس قائما بأعمال المدير الفني
فتح: منع رئيس فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة تصرف غير مقبول دبلوماسيا وقانونيا
سعر فورد إيفرست 2025 في السعودية

فورد ايفرست موديل 2025
فورد ايفرست موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد ايفرست موديل 2025، وتنتمي ايفرست لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم مزيج من القوة والرحابة، وبها تجهيزات حديثة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فورد ايفرست موديل 2025 

مواصفات فورد ايفرست موديل 2025 

تمتلك سيارة فورد ايفرست موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، لمسات حديثة، ومصابيح LED، وجنوط ألمنيوم، وبها مرايات كهربائية قابلة للطي، وبها مصابيح أمامية على شكل حرف C مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية ونهارية LED، وبها مؤشرات انعطاف، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 21 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها كسوة مقاعد من القماش، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات للصفين الثاني والثالث، وبها إضاءة داخلية محيطية .

فورد ايفرست موديل 2025 

بالاضافة إلي ان سيارة فورد ايفرست موديل 2025 بها، شاشة معلومات وترفيه مقاس 12 بوصة، وبها آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوتي مكون من 12 سماعة Bang و Olufsen، وبها شاشة عدادات مقاس 12 بوصة، وبها شاحن لاسلكي.

محرك فورد ايفرست موديل 2025

تستمد سيارة فورد ايفرست موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 296 حصان، وعزم دوران 420 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد ايفرست موديل 2025 

وتحصل سيارة فورد ايفرست موديل 2025 علي قوتها من محرك اخر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 170 حصان، وتنتج قوة 405 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورد ايفرست موديل 2025

فورد ايفرست موديل 2025 

الفئة الأولي من سيارة فورد ايفرست موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانيةمن سيارة فورد ايفرست موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 147 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد ايفرست موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 165 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة فورد ايفرست موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان

رسميا.. الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بـ شركة مياه الشرب

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

الوطنية للصحافة

للأسبوع الثاني: الهيئة الوطنية للصحافة تواصل جلسات الاستماع لخارطة إصلاح المهمة

موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية

لو عاوز تدخل كلية.. موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية لتسجيل الرغبات

مدير بعثه المنظمه الدولية للهجرة في مصر

المنظمة الدولية للهجرة: إنجازات البرنامج المشترك للأمم المتحدة تتماشى مع رؤية مصر 2030

بالصور

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم

لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

الشلل الرعاش
الشلل الرعاش
الشلل الرعاش

هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟.. دراسة تكشف الحقائق

هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟
هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟
هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

