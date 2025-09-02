سعر فورد إيفرست 2025 في السعودية

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد ايفرست موديل 2025، وتنتمي ايفرست لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم مزيج من القوة والرحابة، وبها تجهيزات حديثة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات فورد ايفرست موديل 2025

تمتلك سيارة فورد ايفرست موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، لمسات حديثة، ومصابيح LED، وجنوط ألمنيوم، وبها مرايات كهربائية قابلة للطي، وبها مصابيح أمامية على شكل حرف C مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية ونهارية LED، وبها مؤشرات انعطاف، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 21 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها كسوة مقاعد من القماش، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات للصفين الثاني والثالث، وبها إضاءة داخلية محيطية .

بالاضافة إلي ان سيارة فورد ايفرست موديل 2025 بها، شاشة معلومات وترفيه مقاس 12 بوصة، وبها آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوتي مكون من 12 سماعة Bang و Olufsen، وبها شاشة عدادات مقاس 12 بوصة، وبها شاحن لاسلكي.

محرك فورد ايفرست موديل 2025

تستمد سيارة فورد ايفرست موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 296 حصان، وعزم دوران 420 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتحصل سيارة فورد ايفرست موديل 2025 علي قوتها من محرك اخر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 170 حصان، وتنتج قوة 405 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورد ايفرست موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فورد ايفرست موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانيةمن سيارة فورد ايفرست موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 147 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد ايفرست موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 165 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة فورد ايفرست موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .