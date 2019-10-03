بحذرك.. مرتضى منصور يفتح النار على فاطمة سامورا وفريق جينيراسيون

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على السنغالية فاطمة سامورا، السكرتير العام المؤقت لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ في ظل اشتعال أزمة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ووجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، رسالة لـ سامورا طالبها بالابتعاد عن الزمالك والكف عن مساندة الفريق السنغالي في أزمته مع الفريق، وقال "بحذرك يا فاطمة".





وتابع مرتضى منصور، أن الفريق السنغالي يدعى أنه تلقى معاملة سيئة من الزمالك، وهو ما لم يحدث مطلقا، قائلا "كانوا عايزين راقصة".



