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رياضة

بحذرك.. مرتضى منصور يفتح النار على فاطمة سامورا وفريق جينيراسيون

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:24 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على السنغالية فاطمة سامورا، السكرتير العام المؤقت لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ في ظل اشتعال أزمة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، رسالة لـ سامورا طالبها بالابتعاد عن الزمالك والكف عن مساندة الفريق السنغالي في أزمته مع الفريق، وقال "بحذرك يا فاطمة".

وتابع مرتضى منصور، أن الفريق السنغالي يدعى أنه تلقى معاملة سيئة من الزمالك، وهو ما لم يحدث مطلقا، قائلا "كانوا عايزين راقصة".

ويواجه فريق الزمالك أزمة عقب تغيب الفريق السنغالي عن حضور المباراة ببرج العرب حيث ينتظر الزمالك قرار الاتحاد الأفريقي، والتي رفض الفريق السنغالي خوضها على ملعب برج العرب يوم الأحد الماضي، في ظل عدم اعترافه بنقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية.
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