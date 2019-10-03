بإطلالة محتشمة.. هنادي مهني تبدع في حفل إنرجي للدراما

تألقت الفنانة الشابة هنادي مهني فى حفل تكريم كأس إنرجي للدراما، بإطلالة محتشمة وأنيقة جدًا ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها.





وظهرت هنادي بـ فستان أسود بأكمام طولة وله قصة جذابة من ناحية الكتفين، وانتعلت حذاء حذاء أسود بكعب رفيع ونسقت بورتفية أنيق يبرز جاذبية إطلالتها.





ولم تتكلف في إقتناء الإكسسورات وأكتفت بقرط أنيق مع خاتم سليفر وأسورة رقيقة، اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني منسدلًا علي كتفيها.





ووضعت الفنانة الشابة ميكب مناسب لبشرتها البرونزية وأبرزت عينيها بالماسكرا ووضعت بلاشر خفيف مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.

ويذكر أنها شاركت في العديد من الاعمال الدرامية منها مسلسل زلزال مع محمد رمضان ومسلسل حكايتي مع أحمد حاتم ووياسمين صبري.