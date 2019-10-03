لا مضايقات بعد اليوم.. إنستجرام يطلق أداة مكافحة التنمر

أعلن موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام "Instagram "، عن طرح أداة جديدة مصممة لمكافحة التنمر على المنصة، إذ تتيح الأداة لأصحاب الحسابات حظر أي مستخدم يعلق على الصور بلغة مسيئة أو سيئة، وإخفاء التعليقات عن المشاهدة ومنع حساب المتنمر من رؤية حالة اتصال المستخدم.



ووفقا لموقع "ذا فيرج" المتخصص في مجال التقنية، بدأ موقع إنستجرام فى اختبار أداة مكافحة التنمر فى شهر يوليو الماضي، خشية من تعرض المستخدمين لمزيد من الإساءة على المنصة، حيث يمكن للمستخدمين أن تتخذ هذه الأداة لحماية أنفسهم من التحرش والبلطجة علي الموقع.



ويمكن تنشيط أداة التنمر لحسابات معينة عن طريق تمرير التعليق جهة اليسار، أو الذهاب إلى إعدادات الخصوصية الخاصة بك، أو القيام بذلك علي حساب الشخص المسئ حيث تعمل هذه الخطوة على تقييد تعليقات ذلك المستخدم على مشاركاتك بحيث ستكون مرئية فقط لهذا الشخص.



ولا يتم حظر هذا الشخص من خلال تلك الأداة، وسيظل لدي الأشخاص الأخرين القدرة علي رؤية التعليق من خلال النقر علي الرسالة التي تظهر مكان التعليق، وعلي غرار ميزة الردود الصامتة علي تويتر، سيكون لدي مالكي الحسابات القدرة علي الموافقة علي التعليق لذا فهو عام للجميع أو يحذفه أو يتجاهله، وسيكون بإمكان إنستجرام أيضا بإزاله اللإشعارات الخاصة بالتعليقات التي تاتي من حساب مقيد، وهو مشابه أيضا لميزة كتم الصوت الحالي على تويتر.



ويعد تقييد قدره شخص ما علي التعليق سيؤثر أيضا علي الرسائل المباشرة منه، وسيتم نقل أي محاولة لإرسال رسالة مباشره إلى طلبات الرسائل، ولن يتم أيضًا إرسال الإشعارات ولكن لا يزال من الممكن قراءه الرسالة، ولكن الحسابات المقيدة لن تكون قادره علي معرفه متى تمت قراءتها أو عندما يكون الشخص الذي قام بتقييدها نشطًا علي إنستجرام.