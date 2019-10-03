مدبولي لـ الرئيس السيسي: نعاهدكم على مواصلة العمل والعطاء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.





وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد".





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في البرقية، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن؛ إيمانًا ويقينا بأنهم أصحاب الحق، ليصنعوا أروع ملاحم البطولة والفداء، ويتوجوا كفاح شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه".



