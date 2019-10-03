Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قتل بالرصاص الحى وحرق أعلام وحظر تجوال.. ماذا يحدث فى العراق؟

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:45 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
Advertisements
مــــيـــــــــس رضـــــــــا
يشهد العراق موجه تظاهرات واسعة دخلت يومها الثالث، إحتجاجا على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية،

وتطورت الأوضاع مساء الأربعاء، حيث أغلقت السلطات العراقية الطرق المؤدية لبغداد وفقا لمصدرين، قامت قوات الأمن العراقية بغلق الطرق المؤدية للعاصمة العراقية، بغداد، في الوقت الذي لا تسمح فيه بدخول المدنيين إلى المنطقة الخضراء باستثناء الأشخاص الذين يحملون "وثائق مناسبة

وأمر وزير الدفاع العراقي، بوضع القوات المسلحة بحالة استنفار في سبيل المحافظة وحماية المنشآت الحكومية المهمة والمواقع الحساسة بما فيها مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، وفقا لبيان صادر من وزارة الدفاع.

وقام الجيش العراقى بفرض حظر تجوال طارئ في العاصمة العراقية، بغداد، ابتداء من الساعة الخامسة صباح الخميس بالتوقيت المحلي، حتى إشعار آخر، باستثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد الدولي بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والفرق الطبية و يشمل حظر التجوال كلا من النجف وبابل جنوب بغداد، وفقا لوسائل إعلام محلية

و خلفت الاحتجاجات منذ أن بدأت الثلاثاء حصيلة 18 قتلى قتلوا بالرصاص الحي لقوات الأمن العراقية و300 جريحا بعد امتداد حركة الاحتجاج المطلبية التي انطلقت الثلاثاء إلى جنوب البلاد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

انتفاضة ضد إيران 

من جانبه قال الإعلامى أمجد طه الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، إن مظاهرات الشعب العراقي ترتكز فى الأساس على كبح التغلغل الإيرانى فى البلاد الذى يحاول إخماد الثورة.

وقال " طه"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن العراق يعانى من تفشى الفساد وتغلغل الميليشيات الإيرانية فى المؤسسات العراقية وتظاهرهم هو عبارة عن مكافحة لهذا الظلم من قبل هذا الميليشيات التابعة لنظام إيران في العراق بشكل عام.

ولفت "المحلل السياسي"، إلى دور الإعلام القطري والتركى المساند والداعم لإيران، مشيرًا إلى أن إعلام نظامي قطر وتركيا متمثلًا بقناة الجزيرة وتي آر تي التركية يمتنعون عن أي تغطية؛ لأنهم يعتبرون أن النظام الإيراني حليف لهم فهذه المليشيات حصلت على أموال طائلة وكشفتها صحف بريطانية وغيرها حيث حصل مسؤول الحرس الثوري الإيراني "سليماني" بالعراق على أكثر من 50 مليون دولار من قطر، ومن الطبيعي جدًا أن هؤلاء لن يقفوا مع الشعب العراقي بل سيقفون مع من يضطهدهم ومن قتلهم ومن يقمعهم ويستمر في ظلمهم.

وتابع: لا ننسى الإعلام والنظام التركي كذلك الذي أعلنها بشكل رسمي قبل أيام حتى العقوبات ضد إيران لن يطبقها، وسيشتري النفط وهذا النفط معظمه مسروق من العراق ومن الأحواز.

وأردف: نحن أمام تحدي جديد وكل الأحرار سيقفون مع شعب العراق لمكافحة إرهاب إيران وفسادها في بغداد، ومن الطبيعي أن يبدأ الإعلام الإيراني في قطر بالتشكيك ضد هؤلاء المتظاهرين والتأليب على أنهم يقومون بشغب وغيره، وستقوم مليشيات إيران بالعراق بإفساد كل المظاهرات وقمع المتظاهرين باستخدام السلاح الناري والزج بعناصرهم بين المتظاهرين وغيرها من الإعمال لأبطال تلك المظاهرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة العراقية تعلن حصيلة الإصابات في اشتباكات بغداد

العراق على صفيح ساخن .. ما علاقة إيران بإحتجاجات بغداد؟

الأمن الوطني العراقي يعلن موقفه من مطالب المتظاهرين

مع استمرار المظاهرات لليوم الثالث.. إجراء فوري من إيران نحو العراق

ترشيحاتنا

تعليقات صادمة على استبعاد محمد صلاح من المنتخب.. شاهد

إهانة للحجاب.. خطيبة خاشقجي تثير الجدل باحتضانها لمالك صحيفة واشنطن بوست.. صور

مفاجأة.. حسام عاشور يقرر الاعتزال نهائيًا

بأمر البرلمان.. زيادة دعم التموين لـ100جنيه ومفاجآت بشأن معايير الاستبعاد الجديدة..تفاصيل

تفاصيل جديدة فى قضية مقتل خاشقجى

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق

Advertisements

بينها الحديد والأسمنت والسيراميك.. الحكومة تعلن خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات إلى 5.5 و 6 دولارات

القميص الذي أرتديه أغلى من بيتكم.. ثورة غضب ضد فنانة شهيرة

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

رجل الأزمات الأول.. مرتضى منصور يوجه قذائف إلى الخطيب والمرأة الحديدية ومحمد صلاح

رغم إشادة فايلر بقدراته.. نجم الأهلي يطلب الرحيل الي الاتحاد السكندري.. تفاصيل

ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول الثوم والليمون؟

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

بحكم قضائي.. علاوتان للموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية بأثر رجعي.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

تجميد النشاط.. جلسة نارية غدا في الأهلي بعد تجاوزات مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر