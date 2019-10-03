أخطر رجل في العالم.. إحباط عملية لاغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في مسقط رأسه

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه عن إحباط محاولة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، والذي يصنفه مسئولون أمريكيون باعتباره أخطر رجل في العالم.



وقال رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، إنه "تم إفشال مخطط لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، وإلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس الثوري".



وأضاف طائب أن "فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد اللواء سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب البلاد، وقام بتجهيز بين 350 إلى 500 كيلوجرام من المواد المتفجرة ووضعها في نفق تحت الحسينية".



وتابع: "فريق الاغتيال كان يخطط لتنفيذ التفجير لدى حضور سليماني بين المشاركين في مراسم العزاء في عاشوراء، وقد اعترف فريق الاغتيال بعد اعتقاله بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من محرم الماضي".



وقال طائب إن "اغتيال سليماني كان يهدف إلى إثارة حروب طائفية وقد أعد له لسنوات"، وأضاف: "أعداء الثورة وبعد فشلهم في استهداف مقار الحرس خططوا لاغتيال سليماني داخل إيران وتحديدا في كرمان، لكننا نجحنا في منع أجهزة المخابرات الأجنبية من ارتكاب جريمة كهذه، عبر اعتقال الفريق المكون من 3 أشخاص".



وختم طائب قائلا إن "فريق الاغتيال كان يحاول العمل على إشعال حرب مذهبية ومحاولة إظهارها على أنها مسألة انتقام داخلية".

