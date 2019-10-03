اعشاب تخفف الوزن فى اسبوع فقط تخلصك من كابوس الكرش

اعشاب تخفف الوزن فى أسبوع و تعزز الهضم وتساعد على التخلص من السموم من القولون ويمنع الانتفاخ وفى الوقت نفسه حرق الدهون إليك مجموعة ا عشاب تخفف الوزن فى اسبوع دون حميات قاسية أحرصى على إدخالها لنظامك الغذائى أو تناول كوب أو كوبين منها يوميا وستدهشين بالنتيجة ..



1-اعشاب تخفف الوزن فى أسبوع العسل والجنزبيل



الإجهاد هو أحد العوامل التي تؤدي إلى زيادة الوزن وتهدئ التوتر والقلق والاكتئاب ، مما يحفز بدوره هرمون "الشعور بالرضا". هذا يؤدي بشكل غير مباشر إلى فقدان الوزن. سوف تشعر أنك أكثر نشاطا وحيوية. العسل مليء بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للجراثيم. يساعد على التخلص من السموم والحفاظ على أمعاء صحية.



2- اعشاب تخفف الوزن فى أسبوع النيم



يمكنك مضغ 4-5 أوراق النيم يوميا أو تستهلك 1 ملعقة صغيرة من النيم يوميا.فقط امزجى أوراق النيم مع كوب ماء ويقلب جيدا قبل الشرب.



أوراق النيم لها خصائص مضادة للميكروبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يحسن الدورة الدموية ويطرد السموم من الجسم. كما أنه يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء جيدة. النيم يترك فقدان الوزن المساعدة عن طريق الحد من الالتهابات وزيادة التمثيل الغذائي.

احذرى أن الإفراط في تناول النيم يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة ، وحرقة في المعدة ، والقيء ، والصداع.



3. اعشاب تخفف الوزن فى أسبوع بذور الحلبة



بذور الحلبة تستخدم على نطاق واسع لعلاج الالتهابات ، والإمساك ، والسمنة ، ومرض تكيس المبايض ، ويساعد على خفض الكوليسترول في الدم يمكنك تناول 2ملعقة صغيرة من بذور الحلبة يوميًا مع 1 كوب ماء في الصباح.



فهى تعزز عملية الأيض ، وتمنع السمنة الناجمة عن الإجهاد والالتهابات ، ويطرد السموم من القولون



3. اعشاب تخفف الوزن فى أسبوع بذور الخردل



يحتوى على كربوهيدرات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات مثل فيتامين ب 12 ، الفولات ، الثيامين ، النياسين. كما أنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ.



يمكنك أن تستهلك بذور الخردل في طعامك أو كسلطة سلطة منخفضة السعرات الحرارية تنقع بذور الخردل في الماء لمدة 30 دقيقة.

وتخلط زيت الزيتون وعصير الليمون إلى بذور الخردل المطحون وتخلط جيدا تجنبى تناول الكثير من بذور الخردل لأنها قد تسبب اضطراب في المعدة والحرقة.



4. اعشاب تخفف الوزن فى أسبوع بذور الكزبرة



غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم. كما أنه غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة.



يمكنك نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الكزبرة في الماء بين عشية وضحاها وتعد بذور الكزبرة مفيدة للغاية في عملية الهضم والامتصاص المناسبة ، كما أنها تساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء الصحيحة هذا ، بدوره ، يحافظ على إطلاق عملية الأيض ويحرق السعرات الحرارية المستهلكة.