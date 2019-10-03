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فن

25 أكتوبر .. أنغام تحيي حفلا غنائيا في مركز المنارة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:46 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم 25 أكتوبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

ومن المقرر أن تقدم أنغام عددا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.

بينما أحييت مؤخرًا حفل غنائي ناجح بصحبة المايسترو هاني فرحات، على خشبة بالمسرح المكشوف، بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

يذكر أن أنغام، حققت نجاحا كبيرا جدًا، بألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، كما تعمل على أغاني ألبومها الجديد، تمهيدًا لطرحه فور الانتهاء من جميع مراحله.
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