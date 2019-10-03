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فن

مصطفى حجاج يستعد لطرح أغنية جديدة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:55 م
مصطفى حجاج وفريق
مصطفى حجاج وفريق عمل الأغنية
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آية عاطف
يستعد الفنان مصطفى حجاج، لطرح أغنية جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغاني التي طرحها من ألبوم "هتزهزه".

وتعاون مصطفى حجاج، في الأغنية مع كل من الشاعر شادي نور، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، كما تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المختلفين داخل الألبوم.

وتضمن ألبوم "هتزهزه" عدة أغاني منها "آه يا جنان"، و"جرح بعد جرح"، وبعدك حياتي تمام"، و"هتزهزه"، والمتوقع أن يقوم حجاج بطرح الأغاني المتبقية من الألبوم خلال الأيام المقبلة.
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