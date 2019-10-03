المستندات المطلوبة لـ استخراج رخصة قيادة مهنية وشروطها

يقدم "صدى البلد"، خدمة للقراء لمعرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج رخصة القيادة المهنية من إدارات المرور المختلفة.
ويتوجب على طالب الرخصة المهنية توفير المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
- صحيفة الحالة الجنائية
- إثبات اللياقة الطبية بموجب قرار من القومسيون الطبي العام المختص
- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام
- عضوية إحدى النقابات العامة للسائقين أو فروعها
- شهادة براءة الذمة
- ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية
أما شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية فهي:
- إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم/وحدة المرور مقدمة الخدمة
- أن يكون المتقدم تعدى سن21 سنة
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون الطبي العام
- تُصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم
إجراءات استخراج رخصة القيادة المهنية من إدارات المرور هي:
- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك
- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص بثبوت اللياقة الطبية لطالب الترخيص
- تقديم شهادة إبراء الذمة
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية
ويتوجب على طالب الرخصة المهنية توفير المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
- صحيفة الحالة الجنائية
- إثبات اللياقة الطبية بموجب قرار من القومسيون الطبي العام المختص
- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام
- عضوية إحدى النقابات العامة للسائقين أو فروعها
- شهادة براءة الذمة
- ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية
أما شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية فهي:
- إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم/وحدة المرور مقدمة الخدمة
- أن يكون المتقدم تعدى سن21 سنة
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون الطبي العام
- تُصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم
إجراءات استخراج رخصة القيادة المهنية من إدارات المرور هي:
- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك
- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص بثبوت اللياقة الطبية لطالب الترخيص
- تقديم شهادة إبراء الذمة
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية