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حوادث

المستندات المطلوبة لـ استخراج رخصة قيادة مهنية وشروطها

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:07 م
رخصة القيادة
رخصة القيادة
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مصطفى الرماح - احمد مهدى
يقدم "صدى البلد"، خدمة للقراء لمعرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج رخصة القيادة المهنية من إدارات المرور المختلفة.

ويتوجب على طالب الرخصة المهنية توفير المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
- صحيفة الحالة الجنائية
- إثبات اللياقة الطبية بموجب قرار من القومسيون الطبي العام المختص
- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام
- عضوية إحدى النقابات العامة للسائقين أو فروعها
- شهادة براءة الذمة
- ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية

أما شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية فهي:

- إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم/وحدة المرور مقدمة الخدمة
- أن يكون المتقدم تعدى سن21 سنة
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون الطبي العام
- تُصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم

إجراءات استخراج رخصة القيادة المهنية من إدارات المرور هي:

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك
- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص بثبوت اللياقة الطبية لطالب الترخيص
- تقديم شهادة إبراء الذمة
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية
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