هيثم شاكر يشيد بفيديو من تصميم أحد جماهيره لـ أغنية إحنا أفترقنا





شارك الفنان هيثم شاكر، جمهوره عبر السوشيال ميديا فيديو كارتوني من تصميم أحد متابعيه يحكي قصة درامية على أنغام أغنية "احنا افترقنا" والتي طرحها مؤخرًا ضمن ألبومه الأخير "معرفة أخيرة"، وعلق على الفيديو قائلًا :"عجبني جدًا .. موهوب".وتقول كلمات الأغنية :" احنا افترقنا وكل واحد راح لحاله .. واللي تاعبني لسه روحي مشتقاله .. وكل يوم بقول لروحي هتنسي بكرهويجي بكره الاقيها اكتر محتجاله .. انا لسه معاه انا مستحيل أنساه .. وازاي اتخيل بعد منه حياة .. ده غير الحب فيه عشرة وحاجات وياه"."احنا افترقنا" كلمات رمضان محمد، والحان شادي حسن، وتوزيع ومكساج أحمد وجيه، وماستر محمد صقر، وجيتار مصطفى اصلان، ولحن الصولو:هيثم شاكر، وباص جيتار أحمد رجب